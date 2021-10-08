В пятницу, 8 октября, состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Московской области в обновленном составе. Некоторых активистов из ОПМО утверждает губернатор региона Андрей Воробьев, а остальных общественников — это примерно две трети — направляют в организацию НКО социальной направленности.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поздравила Анатолия Торкунова с переизбранием на должность председателя Общественной палаты. Она отметила, что на протяжении последних трех лет ОПМО приходилось действовать в сложных условиях. Тем не менее со всеми задачами удалось справиться и заслужить почетное звание лучшей Общественной палаты России.

«Принцип работы губернатора и всей его команды — слышать и слушать людей и проводить перемены, которые улучшают жизнь в регионе. Для нас конструктивный диалог — ключевая история. Он достигается в том числе и благодаря работе Общественной палаты. Надеюсь, наш темп перемен будет усиливаться, мы являемся примером для всей страны и это большая ответственность», — сказала Виртуозова.

Она также отметила, что этой осенью состав ОПМО оказался обновленным на 60%. В рамках Общественной палаты действуют 17 комиссий, работа каждой из них посвящена определенному профилю. Это помогает давать максимально оперативную реакцию на события. Например, в ЖКХ и экологии, медицине и образовании.

Сам Анатолий Торкунов поблагодарил общественников за избрание его на высокую должность. Он отметил, что очень ценит такое доверие и будет использовать весь полученный ранее опыт для решения новых задач. Например, уже предложено новшество — заслушивать на заседаниях муниципальные ОП.