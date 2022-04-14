Порядка 70 тысяч новых рабочих мест создадут в Подмосковье в этом году

В Московской области планируется создать порядка 70 тысяч рабочих мест благодаря реализации новых инвестпроектов. Об этом на круглом столе в Мособлдуме сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В круглом столе «Меры поддержки занятости в условиях санкций» приняли участие первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова, вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, представители региональных органов власти, профсоюзов и правозащитных организаций.

«Сегодня в результате разрыва логистических цепочек отдельные предприятия столкнулись с угрозой приостановки деятельности. В этих условиях для сохранения социально-экономической стабильности в регионе значительно возросла актуальность создания новых рабочих мест. Поэтому подмосковный Мининвест в ручном режиме сопровождает реализацию инвестиционных проектов в регионе. За счет запуска новых предприятий в этом году в Московской области планируется создать порядка 70 тысяч новых рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

Также в ходе круглого стола с предложениями по поддержке занятости в регионе выступили представители профсоюзов и правозащитных организаций.

«Сегодня важно внимательно мониторить ситуацию на трудовом рынке региона, действовать проактивно — предупреждая возможные негативные последствия введенных в отношении России санкций. Поэтому озвученные сегодня предложения и инициативы будут внимательно изучены и переданы в качестве рекомендаций для разработки новых мер поддержки занятости населения», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее стало известно, что Мособлдума приняла новые законы для поддержки IT-сферы. Их разработали по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.