Новые меры поддержки IT-отрасли появились в Подмосковье

Мособлдума приняла новые законы для поддержки IT-сферы. Их разработали по решению губернатора Андрея Воробьева. Речь идет о снижении налоговых ставок в Подмосковье.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что современное развитие экономики невозможно представить без цифровых технологий.

От этой сферы зависит все — от такси и систем жизнеобеспечения до управления ключевыми предприятиями и отраслями Игорь Брынцалов.

На период с 2022-го по 2024-й год для IT-компаний установили пониженные налоговые ставки по упрощенной системе.

Что изменилось?

Первая мера поддержки — снижение налоговой ставки с 6% до 1% при объекте налогообложения «доходы».

Вторая — снижение налоговой ставки с 15% до 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Кроме того, на 50% снизили ставку по налогу на имущество.

Еще одна мера — установлен понижающий коэффициент 0,5 при расчете арендой платы за земельные участки, выданные без торгов.

Сейчас в IT-сфере Московской области работают около 30 тысяч человек. Московская область занимает третье место в стране по вкладу в эту индустрию.