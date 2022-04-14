Более 11 млрд рублей направят на выплаты детям от 8 до 16 лет в Подмосковье

Президентские выплаты на детей от восьми до 16 лет коснутся 97 тысяч юных жителей Подмосковья, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Из областного и федерального бюджетов выделят свыше 11 миллиардов рублей.

Мособлдума приняла закон, согласно которому семьи региона смогут получить президентские выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно.

Начислять выплаты будут с 1 мая, но переведут их сразу за два месяца — апрель и май Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что из бюджета Подмосковья выделят более пяти миллиардов рублей, а из федерального — 6,3 миллиарда.

Так, базовый размер составит 50% прожиточного минимума в Подмосковье. Если после получения выплаты среднедушевой доход семьи остается ниже прожиточного минимума, пособие увеличат до 75% от регионального минимума.

Если этого не хватит, выплату повысят до 100% от прожиточного минимума. Таким образом, минимальный размер равен семи тысячам рублей, а максимальный — 14 тысячам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.