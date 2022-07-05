Порядка 70 школьников в Электростали вступили в трудовые отряды этим летом

70 школьников и студентов в Электростали решили подработать летом. Их работа поможет городу стать лучше, а им — приблизиться к своей мечте.

Источник фото: телеканал «360»

Трудовые отряды главы существуют в округе уже 17 лет. За это время более 7 тысяч школьников и студентов получили первый трудовой опыт.

«Мы на протяжении 17 лет реализуем проект „Трудовые отряды главы“, более 7000 молодых ребят помогали городу, обустраивали город», — сказала глава г. о. Электросталь Инна Волкова.

Источник фото: телеканал «360»

За один отработанный месяц ребята получат зарплату и материальную помощь от центра занятости. Ее размер составит 2250 рублей. Будущий автомеханик Даниил Фомичев первые заработанные деньги отправит в копилку.

«Буду копить, у меня мечта маленькая — на права хочу заработать. И вот от колледжа можно пойти в автошколу», — поделился член трудового отряда главы Даниил Фомичев.

Заработать первые деньги могут подростки в возрасте от 14 лет. Пакет документов для трудоустройства небольшой — это паспорт, СНИЛС, согласие родителей и справка от врача. На август уже записались почти 50 ребят.

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