Еще 200 современных площадок для детей установят до конца года в Подмосковье. Четверть плана выполнили. Ребята увидят комфортные пространства с безопасным покрытием, горками, каруселями. Они появятся по поручению губернатора Андрея Воробьева.

С начала года установили уже 50 из 200 игровых комплексов. Их открыли по губернаторской программе в 17 городских округах.

Это уже не просто песочницы и качели — это новые, современные, красивые комплексы со специальным травмобезопасным покрытием, качественными горками, каруселями Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что играть на таких площадках можно и летом, и зимой.

«Обязательно подключаем жителей — они сами определяют, где должны появиться детские площадки и какие. Их мнение — ключевое в этой работе», — объяснил Воробьев.

По его словам, ежегодно Московская область активно растет — появляются новые микрорайоны. В связи с этим наполнение дворов должно быть на высоком уровне.

Большая программа по установке игровых площадок для детей началась в Подмосковье девять лет назад. Об этом напомнил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Каждую неделю мы открываем новые игровые комплексы и безопасности уделяем отдельное внимание. Учитываем все современные требования к игровым элементам», — сообщил Хайкин.

Он добавил, что покрытие на игровых площадках сделано из резиновой крошки для предотвращения получения травм.

Новые места отдыха будут отличаться друг от друга. Для них создадут уникальные стили. Например, какие-то площадки оформят в виде крепостей, другие будут напоминать космос, сказку, экологический городок и не только.