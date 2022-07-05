Детская экологическая экспедиция началась в Подмосковье

В Богородском городском округе стартовала летняя эколого-краеведческая экспедиция «Шерна-2022». Десятки юных исследователей занялись изучением местной экосистемы.

Источник фото: телеканал «360»

Палаточный лагерь разбили на берегу реки Шерны — самой чистой в Восточном Подмосковье. Неподалеку находится гнездовье цапли. В нескольких метрах от краеведов живут бобры. Эту уникальную экосистему с редкими видами растений, птиц и насекомых на протяжении десяти дней будут изучать местные школьники.

«Здесь мы занимаемся исследовательской деятельностью, анализируем природу луга. Это достаточно интересно, возможно, я даже свяжу с этим свое будущее», — говорит Егор Понатыков, который уже второй раз участвует в экспедиции.

Всех ребят разбили на девять отрядов по разным направлениям. Задача — изучить, но ни в коей мере не помешать животному и растительному миру у реки Шерны.

Источник фото: телеканал «360»

«Это наша полевая химическая лаборатория, где мы проводим анализ воды, изучаем ее кислотно-щелочной баланс и другие свойства. При помощи универсального индикатора мы все это определим», — объясняет школьникам учитель биологии ЦО № 10 Богородского округа Екатерина Толстунова.

В перерывах между занятиями у юных натуралистов есть свободное время. В лагере организованы площадки для волейбола, настольного тенниса, хоккея и футбола. И, конечно, вечерняя классика — посиделки у костра и дискотека.

Источник фото: телеканал «360»

«По законам экспедиции, у нас тут ребята с 12 лет. Иногда мы берем ребят чуть младше со специальной туристской подготовкой. Ведь десять дней прожить в палатке — это тоже испытание», — сказала руководитель эколого-краеведческого отдела «ЦО для детей и взрослых» Инна Кудинова.

Эколого-краеведческая экспедиция воспитала не одно поколение подмосковных детей. Впервые ее провели еще 30 лет назад.