Порядка 500 человек смогут получить работу на новом складе в Раменском

Складской комплекс построят в деревне Кошерово в Раменском округе через 2,5 года. Он создаст 500 рабочих мест для жителей Подмосковья, а в будущем его расширят и увеличат количество мест до 2700.

Объект займет площадь свыше 58 тысяч квадратных метров. В нем будут помещения для хранения вещей и мелких товаров. В проект инвестируют около 495 миллионов рублей, его будет сопровождать Центр содействия строительству.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о факторах успеха Подмосковья в текущей экономической обстановке. Он напомнил, что Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций.