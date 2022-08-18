Андрей Воробьев назвал факторы успеха Подмосковья в новых экономических условиях

Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает развивать партнерство с бизнесом, программы импортозамещения и другие сферы, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно, мы имеем очень сильные преимущества, базовое географическое положение. Это глупо отрицать. Плюс большие федеральные программы, которые позволяют развивать инфраструктуру и рынок весьма сильный. <…> И со своей стороны [мы должны] быть максимально клиентоориентированными. Цель — это сервисное партнерство с бизнесом», — пояснил глава региона.

Губернатор Подмосковья объяснил, что это касается муниципальных органов власти, региональных, правоохранительного блока.

«Мы работаем в одном слаженном ритме. <…> Куда стремиться, точно есть. Вместе с тем мы имеем заметные результаты», — подчеркнул он.

Воробьев обратил внимание, что поведение иностранных компаний так или иначе отражается и на Московской области, но приток инвесторов в регионе есть.

«Сегодня это или квалифицированные менеджеры, которые работали в иностранных компаниях — их последние иностранные компании доверяют им управление. Приходят новые, и программа импортозамещения, фермерское хозяйство нельзя недооценивать, туризм, малый бизнес, который рождается в парках, общественных пространствах. Все это очень востребовано», — подчеркнул глава Подмосковья.

Губернатор добавил, что Московская область открыта для новых специалистов, особенно в сфере строительства, управления отелей.

«Здесь нам есть к чему стремиться. Это просто очевидный факт. Есть запрос на это огромный», — пояснил он.