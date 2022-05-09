Порядка 5 тысяч жителей Химок приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы

В Химках состоялось шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы. Празднование 9 Мая в округе начали традиционно — у мемориала «Отстоявшим Отчизну». У Вечного огня горожан поздравил с праздником глава Химок Дмитрий Волошин.

«Сегодня мы отмечаем главный праздник для нашей страны — День Победы. 77 лет назад Красная армия завершила разгром гитлеровских войск. В этот день мы вспоминаем наших дедов и прадедов, которые защищали нашу страну на фронте и ковали победу на предприятиях нашего государства», — сказал Дмитрий Волошин.

В годы Великой Отечественной на фронт ушли 25 тысяч химчан. Семь тысяч из них погибли и пропали без вести.

«Химкам есть чем гордиться. Наш город стал последним рубежом, который не удалось преодолеть немецко-фашистским захватчикам. И наши земляки отчаянно сражались за нашу землю. Мы с вами знаем, что победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. И девиз „Все для фронта, все для победы“ — это не пустые слова. Это труд миллионов наших соотечественников», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

9 мая около пяти тысяч жителей округа вышли с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Это мой отец. Он ушел на фронт, когда ему еще не было полных 16 лет. Он был связистом в танковых войсках. Дошел до Берлина. Освобождал Прагу, всю Европу освобождал», — делится один из участников «Бессмертного полка» в Химках.

«Это мой дед Брагин Алексей Осипович. А дочери он уже прадед. Мы хотим присоединиться к „Бессмертному полку“, почтить память деда и всех павших героев и выживших», — рассказал житель Химок, принявший участие в шествии.

Великая Отечественная оставила свой след в каждой советской семье. На фронт уходили мужья, братья, отцы, деды и прадеды. Семью Дмитрия Волошина война тоже не обошла стороной. Его дед Федор Андреевич Волошин служил минометчиком.

«Это мой дед Федор Андреевич Волошин, который прошел до Берлина, получил два ранения, прожил до середины девяностых. У меня только дед по линии отца воевал. Конечно, только мирного неба. Мирного неба», — сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

На войне люди не только сражались за свободу Родины. Они встречались, влюблялись и строили семьи. Именно так произошло у родителей олимпийской чемпионки и депутата Государственной думы Ирины Родниной. Мать — военный фельдшер, отец — артиллерист. Познакомились в самом начале Великой Отечественной, а после встретились в уже освобожденном Берлине. С тех пор никогда не расставались.

«Мама — участница Финской войны, всей Великой Отечественной. Закончила Вторую мировую в Китае. Папа — то же самое. Я счастливый ребенок счастливых родителей», — рассказала Ирина Роднина.

В этом году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие горожане, представители администрации, а также члены депутатского корпуса Руслан Шаипов, Галина Болотова, Валентин Герасимов, Владислав Мирзонов, Ирина Спирина, Инна Монастырская, Наталья Каныгина, Ирина Беляева, Татьяна Кавторева, Николай Томашов, Юлия Ишкова, Александр Васильев, Юлия Мамай, Надежда Смирнова и Николай Кашников. Участие в торжественном шествии также приняли активисты «Молодой гвардии» и члены партии «Единая Россия».

Колонна прошла по центральным улицам Старых Химок. Завершилось шествие в парке имели Льва Толстого.

После этого в здании администрации Химок для ветеранов организовали праздничный обед. Традиционно его проводят по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина. В неформальной обстановке почтили память фронтовиков и вспомнили события военных лет.