Шествие «Бессмертного полка» в Москве сняли с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что улицы города заполнило огромное количество людей, которые захотели почтить память тех, кто защищал свою Родину в годы Великой Отечественной войны.

В мэрии Москвы ранее заявляли, что, по предварительным оценкам, в акции в этом году примут участие около миллиона жителей. В руках у тех, кто вышел сегодня на шествие, — таблички с фотографиями и именами их близких, которые прошли войну, кто погиб.

К акции присоединился и президент РФ Владимир Путин. Он прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

«Бессмертный полк» в этом году провели в обычном формате впервые с начала пандемии коронавируса. В столице уже сняли действовавшие ограничения.

Маршрут акции пролегает по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Его длина составляет семь километров.