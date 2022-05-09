Как прошел «Бессмертный полк» в Московской области. Главные кадры и истории участников

В Подмосковье прошла акция «Бессмертный полк». Всего из региона на фронт призвали 1,12 миллиона человек. Сегодня десятки тысяч жителей Московской области вышли на улицы своих городов, чтобы почтить память своих предков — участников Великой Отечественной войны. Вот, как это было.

Балашиха

В Балашихе 22 тысячи жителей вышли на шествие «Бессмертного полка» с портретами своих предков — фронтовиков и тружеников тыла. Вместе с ними в колонне прошли и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

«Видно, что люди соскучились, поэтому, несмотря на погоду, большое количество людей вышло на улицы нашего города. Всех с праздником, всем хорошего настроения и мирного неба», — сказал Сергей Юров.

«Бессмертный полк» в Балашихе стартовал от площади Славы, прошел по Советской улице к площади возле Ледового дворца «Арена „Балашиха“». Там их встретили 100 пар, которые станцевали «Вальс Победы».

Также «Бессмертный полк» прошел в микрорайоне Железнодорожный, на улице Новой. Почти 12 тысяч человек вышли почтить память героев Великой Отечественной войны.

Дмитров

Валентине Евдокимовне Ломыко из Дмитрова идет 87-й год, ее отец, Евдоким Сергеевич Петров без вести пропал в годы Великой Отечественной. Но дочь и внучка искали его — и нашли около пяти лет назад. Он погиб в Ленинградской области в 1942 году. Валентина Евдокимовна рассказывает, что фотографий отца не сохранилось, но она помнит его, хоть и видела в последний раз, когда была пятилетней девочкой.

Другая история из Дмитрова — Надежды Цаневой. Она приходит на «Бессмертный полк» каждый год с супругом и фотографиями родителей. Ее мать ушла на войну 18-летней девушкой, когда три ее родных брата погибли на фронте.

«Она в 18 лет ушла добровольцем на фронт. Она была радистом первого класса. Она прошла всю войну и встретила на войне своего будущего мужа — и в июле 1945 года они поженились», — рассказала она.

Отец Надежды, Афанасий Васильевич, был кадровым военным, закончил службу в звании полковника. Причем, по словам Цаневой, на счету ее родителей победа не только над Германией, но и над Японией.

«Поэтому для нашей семьи это всегда очень большой праздник и мы стараемся нашим детям и нашим внукам передать эту эстафету, потому что для нас важен этот день. И мы с нашими близкими на этом празднике», — заключила она.

Реутов

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов тоже дал старт торжественным мероприятиям в честь 77-й годовщины Великой Победы. Он рассказал о том, что для жителей и гостей округа открыты выставка военной техники, концерты, а также спортивные турниры.

«Кульминацией торжеств станут шествие „Бессмертного полка“, большой концерт на главной городской площади и праздничный концерт», — заявил Каторов.

Химки

В Химках пять тысяч человек вышли на акцию «Бессмертный полк». Они собрались у обелиска «Отстоявшим Отчизну» с портретами своих родных-героев. У Вечного огня горожан поздравил глава городского округа Дмитрий Волошин. Его семью война тоже не обошла стороной.

«Это мой дед Федор Андреевич Волошин, который прошел до Берлина. Получил два ранения. Прожил до середины девяностых. У меня только дедушка. У меня родители молодые. Только дед по линии отца воевал. Конечно, только мирного неба. Мирного неба», — поделился глава Химок.

Только из Химок на фронт в годы Великой Отечественной ушли 25 тысяч человек, семь тысяч из них погибли или пропали без вести. Председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский рассказал, что Химки стали последним рубежом, который не удалось преодолеть немецко-фашистским захватчикам.

«И наши земляки отчаянно сражались за нашу землю. Мы с вами знаем, что победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. И девиз „Все для фронта, все для победы“ — это не пустые слова. Это труд миллионов наших соотечественников», — добавил он.

Многие химчане пришли на «Бессмертный полк» со своими детьми — внуками и даже правнуками героев Великой Отечественной войны.

«[Это наш] прапрадедушка Болсун Михаил Николаевич. Мы пришли с внучкой, чтобы поставить его в строй, он защищал нас, помогал настроить будущее поколение на правильный лад», — рассказала участница шествия.