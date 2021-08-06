Порядка 370 тысяч тонн молока произвели подмосковные предприятия с начала года

Сельхозпредприятия Московской области с начала 2021 года произвели около 370 тысяч тонн молока. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья на сегодняшний день составляет более 369 тысяч тонн. Прирост относительно прошлого года — 3%», — уточнил Воскресенский.

Лидерами по валовому производству молока в регионе являются Коломна, Сергиев Посад и Луховицы.

Министр сообщил, что поголовье коров в сельхозорганизациях Подмосковья с начала года увеличилось на 2,5 тысячи голов, то есть на 3,4%, и составило порядка 87 тысяч. В среднем за сутки одна корова производит свыше 22 кг молока.

Ранее стало известно, что более 150 молодых овец из Австрии доставили на ферму в Наро-Фоминском округе.