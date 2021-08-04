Превышения нитратов не нашли в тысяче тонн проверенных в Подмосковье дынь и арбузов
В Подмосковье проверили на нитраты тысячу тонн дынь и арбузов. Превышения предельно допустимого уровня не выявили.
Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, проверки выполнили государственные ветеринары.
«Август и сентябрь — это лучшее время для покупки арбузов и дынь, так как это период их естественного созревания, а также наименьшей вероятности содержания нитратов», — объяснил он.
Нитраты — часть организма человека, растений и грунта. Они не наносят существенного вреда в допустимом количестве, но в высоком опасны.
Проверка продукции, поступающей на рынки в Подмосковье, идет постоянно. Контроль каждой партии дынь и арбузов проводят специалисты в 112 лабораториях
Нитратное отравление приводит к гипоксии тканей, нарушает работу органов пищеварения, нервной системы и сердца.
«На содержание нитратов проведено уже 1004 исследования поставленных партий. Превышение предельно допустимого уровня нитратов не выявлено», — рассказал Воскресенский.
Министр отметил, что покупка дынь и арбузов в нелегальных местах может быть опасной для здоровья.