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    04 августа 2021, 15:14

    Превышения нитратов не нашли в тысяче тонн проверенных в Подмосковье дынь и арбузов

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    В Подмосковье проверили на нитраты тысячу тонн дынь и арбузов. Превышения предельно допустимого уровня не выявили.

    Превышения нитратов не нашли в тысяче тонн проверенных в Подмосковье дынь и арбузов | Изображение 1

    Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, проверки выполнили государственные ветеринары.

    «Август и сентябрь — это лучшее время для покупки арбузов и дынь, так как это период их естественного созревания, а также наименьшей вероятности содержания нитратов», — объяснил он.

    Превышения нитратов не нашли в тысяче тонн проверенных в Подмосковье дынь и арбузов | Изображение 2

    Нитраты — часть организма человека, растений и грунта. Они не наносят существенного вреда в допустимом количестве, но в высоком опасны.

    Проверка продукции, поступающей на рынки в Подмосковье, идет постоянно. Контроль каждой партии дынь и арбузов проводят специалисты в 112 лабораториях

    Сергей Воскресенский.

    Нитратное отравление приводит к гипоксии тканей, нарушает работу органов пищеварения, нервной системы и сердца.

    Превышения нитратов не нашли в тысяче тонн проверенных в Подмосковье дынь и арбузов | Изображение 3

    «На содержание нитратов проведено уже 1004 исследования поставленных партий. Превышение предельно допустимого уровня нитратов не выявлено», — рассказал Воскресенский.

    Министр отметил, что покупка дынь и арбузов в нелегальных местах может быть опасной для здоровья.