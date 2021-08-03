Ферма в Наро-Фоминске получила свыше 150 овец из Австрии

Более 150 молодых овец из Австрии доставили на ферму «Рота-агро» в Наро-Фоминском округе. Им от четырех до 12 месяцев. Животных купили для производства молока.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, на ферме получили овец французской породы лакон.

Планируется, что уже в феврале 2022 года на ферме будут получать молоко, а к концу года выйдут на пять тонн в месяц Сергей Воскресенский.

По его словам, овцы породы лакон отличаются очень высокой молочной продуктивностью. В среднем каждая из них дает 2,5 литра в сутки. Это втрое больше, чем у других пород.

«Животные прошли полный ветеринарный осмотр. Сейчас они на карантинной площадке. Уже адаптируются к подмосковному климату», — рассказал Воскресенский.

Сама ферма рассчитана на 900 животных. Предприятие «Рота-агро», как отметил министр, одним из первых в России стало развивать молочное овцеводство. Здесь производят твердые, полутвердые сыры и с голубой плесенью.