Порядка 250 тысяч обращений от жителей поступило в Мособлгаз с начала года

Самые часто задаваемые вопросы по горячей линии были связаны с оплатой за газ, передачей показаний приборов учета, эксплуатацией систем газоснабжения. В 70% случаев заявители получали ответы на вопросы сразу, в ходе телефонного разговора.

Более 30 тысяч обращений от жителей поступило через личный кабинет клиента, 45% из них были связаны с оплатой за газ, 12% — с установкой или заменой приборов учета, 10% — с технологическим присоединением. В среднем ответ заявителю предоставлялся в течение 14 дней.

Также 500 обращений поступило от жителей Подмосковья в социальные сети, каждый из заявителей получил подробный ответ.

Единая горячая линия Мособлгаза: 8-800-200-24-09 Помимо этого, абоненты могут обратиться к генеральному директору Мособлгаза через электронную форму на сайте «Вопрос генеральному директору». С начала года генеральному директору предприятия поступило порядка 1,5 тысячи обращений.