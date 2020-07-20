Две деревни в городском округе Шаховская подключили к газу

В Шаховском городском округе газифицировали две деревни: Дмитровскую и Орешки. Теперь газ смогут провести жители 93 частных домов. Об этом рассказала пресс-служба «Мособлгаза».

С начала года в Подмосковье запустили уже 10-й газопровод. Новые объекты строят в рамках программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Благодаря новому объекту в деревнях Дмитровской и Орешках газ смогут провести в один многоквартирный и 93 частных дома. В них постоянно зарегистрированы 148 жителей.

«До конца года газ придет еще в 40 населенных пунктов Подмосковья, подключиться смогут 10 тысяч жителей региона. Отмечу, что уже в четвертом квартале критерий численности будет снижен со 100 до 30 человек — это позволит жителям малочисленных населенных пунктов войти в губернаторскую программу и подключиться к газу на льготных условиях», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для того, чтобы ваш населенный пункт включили в программу, нужно обратиться в Министерство энергетики Московской области. С собой необходимо принести документ, подтверждающий количество постоянно зарегистрированных жителей.