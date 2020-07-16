Жители Подмосковья бесплатно узнают о задолженности за газ при покупке жилья

С начала года ей воспользовались более 600 человек.

Подать заявку на получение услуги можно онлайн через личный кабинет клиента «Мособлгаза». Ответ по заявке придет в течение трех рабочих дней.

«Мособлгаз» советует клиентам проверять наличие задолженности за газ у собственника жилплощади перед оформлением договора о покупке недвижимости. Если она имеется, нужно сообщить об этом собственнику, напомнить ему о необходимости оплатить долг и после чего получить от него справку об отсутствии задолженности.

Новый собственник недвижимости не обязан оплачивать задолженность предыдущего владельца.

Сейчас клиентам «Мособлгаза» предоставляется 60 услуг. Наиболее популярными из них можно воспользоваться дистанционно.