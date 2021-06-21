Порядка 20 млн рублей выделят на благоустройство парка в деревне Путилково Красногорска

На благоустройство Братцевского парка в деревне Путилково выделят 20 миллионов рублей. Об этом рассказал директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун. Концепцию благоустройства обсудили сегодня на встрече с жителями.

Глава городского округа Алексей Спасский прислушался к пожеланиям жителей. Как сообщил Ковтун, благоустройство пройдет по программе софинансирования - 6 миллионов выделит область, остальные средства поступят из муниципального бюджета.

Как уточнил Виталий Ковтун, в рамках нового проекта будет обустроена экотропа. Она станет более интересной и длинной. На входе в парк появится входная группа в экостиле.

«Мы поставим стол для игры в шахматы, установим несколько шезлонгов для зоны солярия и домики для барбекю», –отметил Ковтун.

После одобрения концепции и составления сметы объявят конкурс, чтобы выбрать подрядчика.

«Мы хотим все это сделать до ноября», — уточнил Ковтун.

В выездном совещании приняли участие около 30 жителей. В целом они одобрили концепцию благоустройства и высказали ряд предложений по размещению объектов.

После благоустройства территория Братцевского парка увеличится с неполного 1 до 2 гектаров. Также он официально получит статус парка и войдет в состав «Парков Красногорска».

Ранее сообщалось, что еще 62 общественных места благоустроят в Подмосковье до конца года.