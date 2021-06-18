Воробьев назвал две ключевые задачи по благоустройству деревень в Подмосковье

Московская область активно проводит благоустройство деревень. Однако в регионе до сих пор существуют населенные пункты, для комфортного проживания в которых нужно решить две ключевые проблемы. Речь идет о прокладке дорог и газификации.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в программе «Специальный гость» канала RTVI. Он отметил, что в обей сложности в регионе «вполне достойные» деревни и коттеджные поселки. Однако проблемные места все рано существуют, и есть, к чему стремиться.

«Я бы рискнул предположить, что две ключевые проблемы в этих деревнях. В Луховицах или в Зарайском районе большое количество таких деревень. Первая проблема — подвести к ним дороги. Их много, а дороги стоят немало. Здесь у нас есть должок, и мы эту программу реализуем. И второе — очень высокий запрос на газ», — рассказал он.

Газификация пользуется особым спросом среди жителей населенных пунктов в Солнечногорском районе и Истре. Андрей Воробьев напомнил, что президент во время послания к Федеральному собранию велел устранить эту проблему во всех регионах страны.

«Что это значит. Если труба подошла к твоему населенному пункту — не знаю, поселок, село, деревня, то мы соответственно по программе президентской сделаем разводку газа, и он тебе будет стоить просто копейки. Ты должна будешь принять решение — купить или не купить себе плиту, котел и бойлер для горячей воды», — заключил губернатор.