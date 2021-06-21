Свыше 60 общественных мест Подмосковья благоустроят к концу года

Еще 62 общественных места благоустроят к концу года в Подмосковье. Это скверы, набережные, парки, зоны для отдыха и спорта. Вместе с тем в области установят почти 230 новых детских площадок.

Источник фото: телеканал «360»

Как подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, все интересные места региона можно найти на портале welcome.mosreg.ru, а изучить варианты отдыха — по ссылке.

В этом году мы запланировали благоустройство 62 мест: 14 пешеходных зон, девяти площадей и скверов, шести набережных, 25 парков, девяти лесопарков Михаил Хайкин.

Например, в парке «Елочки», находящемся в Домодедове, уже заработала лодочная станция на озере. В Одинцове есть парки «Раздолье», имени Лазутиной, парк Малевича. Там обустроили беговые дорожки и лыжероллерные трассы.

«За период реализации программы „Парки Подмосковья“ у нас создано и обновлено более 3,5 тысячи парковых зон, элементов, которые позволяют комфортно проводить время. Это парковки, дорожки с освещением, обустройство наших водных объектов, спортивные и детские площадки, зоны тихого отдыха, фонтаны, экстрим-парки, аттракционы», — добавил Хайкин.

Он отметил, что за первое полугодие 2021-го парки посетили 15 миллионов человек, а это в 1,5 раза выше, чем в прошлом году в Подмосковье.

Дворы и детские площадки

В этом году асфальт отремонтируют в 392 дворах. Вместе с тем установят 229 новых детских площадок.

По поручению губернатора Андрея Юрьевича мы уделяем большое внимание и ремонту во дворах, установке детских площадок Михаил Хайкин.

Все работы планируют завершить до 1 сентября. Проследят и за покосом травы, уборкой аварийных деревьев, ремонтом ям во дворах.