Порядка 10 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Истре

В Истре около 10 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» 9 Мая. Для проведения акции, которая предыдущие годы из-за ковидных ограничений проходила онлайн, определили маршрут по центральным улицам Истры до городского парка.

В колонне «Бессмертного полка» прошли жители разных профессий, разных возрастов и убеждений. Кульминацией патриотической акции стала панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На фронт в годы ВОВ было призвано более 20 тысяч истринцев, порядка 11 тысяч отдали свои жизни за освобождение Родины.

После проведения акции «Бессмертный полк» для жителей прошел концерт с участием сводного хора музыкальных школ, а также ансамбля «Истра-ретро-бенд».

Также в городе впервые прошла акция «Память. Парк. Почта». В мобильном пункте любой желающий мог бесплатно получить, подписать и отправить своим близким праздничную открытку в честь Дня Победы. Для отправки памятной открытки был установлен специальный почтовый ящик, а сами открытки выпустили ограниченным тиражом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 Мая возложил цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Победы в Лотошине,