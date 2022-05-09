Воробьев возложил цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Победы в Лотошине

Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу воинам-землякам прошла в сквере Победы в Лотошине в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Память павших почтил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья также пообщался с участниками раскопок, которые обнаружили захоронение пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы в селе Микулино. Благодаря работе поисковиков удалось найти останки жертв фашистов.

После этого было возбуждено уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Материалы уже передали в центральный аппарат СК РФ. По данным следствия, пациенток убили в 1941 году. На месте расстрела женщин были обнаружены костные останки не менее 102 человек.

«Это мои не первые раскопки, но так получилось, что это первые раскопки, когда мы нашли такое количество людей, они когда-то были зверски убиты фашистами. Смотря на это все ты думаешь, когда-то это был такой же человек как ты, которые так же ходил, жил, пил, ел, а сейчас ты видишь его в земле, и он лежит там не один. К примеру, мы вытаскивали одну бедренную кость, на ней лежала вторая, третья, все вперемешку. Мы не понимали, сколько там людей. Это все очень страшно, особенно в первый раз. Благо мы нашли и очень надеемся, что люди будут перезахоронены почетно. Я недавно слышал одну хорошую фразу, что война закончится тогда, когда будет найден последний убитый солдат. Я полностью согласен с этой фразой. И очень надеюсь, что мы дальше будем продвигаться в том же духе и искать бойцов, с каждым годом будем находить их все меньше и меньше», — рассказал 17-летний участник поисковой группы Владимир.

«Движение насчитывает уже не одно десятилетие, объединяет большое количество молодых людей. Порядка 120 команд работает в разных муниципалитетах», — подчеркнул губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Мемориал в сквере Победы открыли в сентябре 2021 года, в год 80-летия Битвы за Москву, увековечив имена нескольких тысяч местных жителей, павших в годы Великой Отечественной войны.

Комплекс включает в себя барельефы и прилегающие к ним гранитные плиты. На них высечены имена погибших в войне лотошинцев. В центре мемориала находится панно «Танк Победы», сложенное из более чем трех тысяч фотографий ветеранов войны и тыла. Он символизирует «Бессмертный полк».

Источник фото: телеканал «360»

Центральная часть памятника символизирует Триумфальную арку, на которой установлен колокол, отбивающий секунды в минуту молчания.

В Московской области живут 1360 участников Великой Отечественной войны. Накануне губернатор Подмосковья навестил 99-летнего ветерана Василия Канунникова, живущего в селе Татарино Ступинского округа. В июле этого года Канунникову исполнится 100 лет. В музее «Дорога памяти» в парке «Патриот» есть его карточка. Всего в галерее — более 33 миллионов снимков ветеранов войны.