Более 6 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Солнечногорске

После перерыва «Бессмертный полк» снова прошел по центральным улицам Солнечногорска. Участие в шествиях во всех территориальных управлениях округа приняли более 6 тысяч человек. Центральной площадкой акции стал Солнечногорск.

Шествие колонны в Солнечногорске стартовало от Никольского храма и завершилось на Советской площади. Возглавили колонну глава городского округа Виктор Родионов, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко и благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.

«Сегодня в одном строю прошел вместе со своим дедом — Семеном Николаевичем Родионовым. Он познал все тяготы той страшной войны. „Бессмертный полк“ в городском округе объединил сегодня более 6 тысяч человек. У каждого — свой герой, своя история Великой Победы, которой можно гордиться. Рядовые, сержанты, офицеры… Победу завоевали не только те, кто сражался на фронте, но и те, кто, не жалея себя, трудился в тылу», — сказал Виктор Родионов.

Участие в шествии приняли активисты «Единой России», общественники, жители. Шествия «Бессмертного полка» прошли также во всех территориальных управлениях городского округа.

Также в День Победы на территории городского округа Солнечногорск были организованы десятки тематических мероприятий.

Глава Московской области Андрей Воробьев 9 Мая возложил цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Победы в Лотошине.