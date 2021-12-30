Популярность онлайн-услуг по земельным вопросам в Подмосковье выросла на 40% за год

Электронные услуги по земельным вопросам стали еще более востребованными в Подмосковье из-за пандемии. За год их оказали на 40% чаще, чем год назад. По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, на самоизоляции появилась возможность заняться оформлением своего имущества.

За этот год оказали почти 200 тысяч онлайн-услуг по земле, а в прошлом около 140 тысяч.

Во время пандемии электронные услуги по земле стали наиболее востребованными Наталья Адигамова.

Она добавила, что большую роль сыграла цифровизация государственных услуг. Это упростило подачу заявок, улучшило обратную связь, а результат стало возможным получать не выходя из дома.

«Почувствовав удобство электронной подачи документов на госуслуги, в этом году количество обращений значительно возросло», — подчеркнула Адигамова.

По ее словам, за год больше всего электронных услуг по земле предоставили в Дмитрове, Раменском, Одинцове, Солнечногорске, Коломне, Чехове, Истре, Серпухове и Домодедове.

Ранее стало известно, что цифровые технологии помогли земельным инспекторам Подмосковья сделать прорыв по числу проверок.