Популярность онлайн-услуг по земельным вопросам в Подмосковье выросла на 40% за год
Электронные услуги по земельным вопросам стали еще более востребованными в Подмосковье из-за пандемии. За год их оказали на 40% чаще, чем год назад. По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, на самоизоляции появилась возможность заняться оформлением своего имущества.
За этот год оказали почти 200 тысяч онлайн-услуг по земле, а в прошлом около 140 тысяч.
Во время пандемии электронные услуги по земле стали наиболее востребованными
Она добавила, что большую роль сыграла цифровизация государственных услуг. Это упростило подачу заявок, улучшило обратную связь, а результат стало возможным получать не выходя из дома.
«Почувствовав удобство электронной подачи документов на госуслуги, в этом году количество обращений значительно возросло», — подчеркнула Адигамова.
По ее словам, за год больше всего электронных услуг по земле предоставили в Дмитрове, Раменском, Одинцове, Солнечногорске, Коломне, Чехове, Истре, Серпухове и Домодедове.
Ранее стало известно, что цифровые технологии помогли земельным инспекторам Подмосковья сделать прорыв по числу проверок.