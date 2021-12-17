Нарушители законов о земле в Подмосковье получили штрафы на 22 миллиона рублей с начала года

Штрафы на сумму более 22 миллионов рублей начислили за нарушение земельных законов в Подмосковье с начала года. Инспекторы регулярно проверяют, используют ли участки по целевому назначению, обрабатывают ли их от борщевика и не только.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, более 52 тысяч участков в регионе используют с нарушением земельного законодательства.

Речь идет о самозахвате и замусоривании земель, отсутствии мер для защиты почты от вредного воздействия и не только.

По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Разина, у владельцев земель в Подмосковье по закону есть обязанность использовать свой участок по назначению и ухаживать за ним.

Когда говорят об использовании не по целевому назначению, подразумевают, например, даже обустройство автосервисов или хостелов. Штрафы за нарушения варьируются от пяти до 700 тысяч рублей.

С начала года больше всего штрафов в регионе начислили за неиспользование сельскохозяйственных земель. Их выписали на общую сумму, равную 14 миллионам рублей.