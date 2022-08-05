Популярность дачных маршрутов выросла в Подмосковье

Дачные маршруты продолжают пользоваться популярностью в Подмосковье. С апреля жители региона совершили более 410 тысяч поездок. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Всего в области работают 40 маршрутов до дачных поселков. Жителей перевозят от автовокзалов и железнодорожных станций. Самым популярным направлением стало «Автостанция — Юбилейное» в Раменском. Маршрутом воспользовались 56,8 тысячи раз.

Большинство поездок за четыре месяца пассажиры совершили по социальным картам — свыше 292 тысяч раз. Еще 72 тысячи поездок оплатили при помощи банковских карт. Транспортные карты использовали 42,5 тысячи раз.

Для удобства жителей маршруты синхронизировали с графиком электричек. Автобусы до дач будут ходить до ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители Подмосковья стали втрое реже жаловаться на расписание автобусов.