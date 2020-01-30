Поможем семьям и пенсионерам. Какие доплаты ждут жителей Подмосковья в 2020 году

С 2020 года многие жители Подмосковья начнут получать доплаты. Пенсионерам повысят пенсии, а семьям с детьми помогут с жильем. Средства на это выделят из регионального бюджета. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью Ираде Зейналовой.

Почти 7% жителей Подмосковья считаются бедными — это около 500 тысяч человек. Именно им в первую очередь помогают региональные власти.

«Две трети из 500 тысяч — это семьи с детьми. Поэтому ясли, поэтому детские сады, поэтому школы — мы должны строить, чтобы родители могли работать. А еще одна треть — это, как правило, одинокие пенсионеры. И здесь, в том числе в своем обращении, мы предусмотрели дополнительные меры льгот и поддержки наших пенсионеров», — сказал Воробьев.

Именно поэтому с 1 мая 2020 года в Подмосковье одиноким пенсионерам старше 65 лет прибавят к пенсии тысячу рублей. Не важно, работает он или нет — выплаты получит каждый, кто живет один.

Поддержку обеспечат и семьям с детьми. Уже с 1 сентября в подмосковных школах появится горячее питание — на него потратят четыре миллиарда рублей. А для подмосковных семей, в которых в этом году появится первый ребенок, снизили ставки по ипотеке на 3%. Благодаря этому молодые родители смогут сэкономить около 1,5 миллиона рублей на процентах — за них эту сумму заплатит Московский областной бюджет.

Такие инициативы мы тоже двигаем, для того, чтобы стимулировать рождаемость, для того, чтобы поддержать тех, кто завел семью. Это наш сегодня приоритет, об этом говорит президент. Очевидно, что мы должны следовать этому курсу, потому что это напрямую тоже слышим от людей Андрей Воробьев.

В Подмосковье с 2011 по 2016 год действовала программа регионального материнского капитала. Более 220 тысяч семей получили за рождение второго или последующего ребенка сертификат на 100 тысяч рублей. Если у них появится еще один малыш, они смогут без дополнительных условий получить 50 тысяч в 2020 году, и столько же — в 2021. Об этом губернатор рассказал во время традиционного обращения к жителям Московской области.

Полную версию разговора губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с Ирадой Зейналовой читайте здесь.