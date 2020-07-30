Помощь каждому. Подмосковные медики возвращаются на свои рабочие места

Нагрузка на подмосковные поликлиники за последнее время сильна возросла. Сказались ограничительные меры, связанные с распространением в регионе коронавирусной инфекции. Многие жители не могут попасть к узким специалистам и вынуждены ждать, когда откроется запись на прием. Однако, как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, скоро ситуация изменится к лучшему.

«Количество посещений мы достаточно сильно нарастили. Мы уже принимаем в поликлиниках 100 тысяч пациентов в сутки. Сейчас сохраняется дефицит узких специалистов, это, в первую очередь, офтальмологи и неврологи. Связано это, конечно, с тем, что часть медицинских работников переболела коронавирусом, часть продолжает работать в стационарах, которые оказывают помощь больным с COVID-19. У нас был значительный интервал между посещениями, чтобы медицинские учреждения успевали делать обработку всех кабинетов. Постепенно мы эти интервалы сужаем, посещений становится больше. Планируем работу, переводим врачей из стационаров в поликлиники. Я думаю, что в ближайшие две недели запрос будет удовлетворен полностью», — сказала глава подмосковного Минздрава.

Пока прием врачей ведется только в поликлиниках. Выезд специалиста в школу или на рабочее место запрещен федеральным Минздравом, но как только разрешение будет дано, выездные бригады начнут работу. Также Стригункова сообщила, что стабилизируется спрос на КТ. Сейчас часть из них обслуживает только ковидные центры, но некоторые заработали и в обычных поликлиниках.

«Было 11 амбулаторных КТ-центров в поликлиниках, в шести из них провели дезинфекционные мероприятия, начали обычный прием. Остальные пять пока обслуживают пациентов с коронавирусной инфекцией», — объяснила Светлана Стригункова.

Еще одна важная тема — информирование граждан. Каждый житель Подмосковья должен своевременно получать полную информацию обо всех необходимых медицинских услугах. Губернатор предложил использовать для этого Telegram-канал «КОРОНАВИРУС.Мособлштаб», который создали, чтобы рассказывать о ситуации с COVID-19 в области. Теперь этот ресурс будут наполнять другим контентом.

Сейчас в Московской области готовятся к осенне-зимнему периоду, для которого характерен рост распространения респираторных инфекций. Также скоро в регионе начнется традиционная сезонная вакцинация от гриппа.