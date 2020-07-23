Подмосковье сохранило масочный режим

«Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования», — говорится в постановлении.

Также органы власти, организации и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение дистанции и ношение масок.

В регионе сохраняется изоляция лиц, у которых был контакт с заболевшими COVID-19 и занятия спортом на улице на расстоянии пяти метров. Помимо этого в силе остается запрет на проведение публичных мероприятий и посещение ночных клубов и дискотек.

Ранее в Подмосковье объявили новый этап снятия ограничений., введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня жители смогут воспользоваться услугами госорганов в полном объема, а с 31 июля откроются Торговые центры.