Помещение на улице Юбилейной в Электростали сдадут в аренду на торгах

Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил онлайн-аукцион по аренде помещения на улице Юбилейная в Электростали. Его смогут получить малые и средние предприниматели на пятилетний срок.

Помещение площадью 16,7 квадратных метра находится в жилом доме на улице Юбилейная, 15. Начальная арендная плата за год составила 50,8 тысячи рублей.

На объекте проведены все коммуникации, район находится недалеко от центра и отличается развитой инфраструктурой. Недалеко находятся школы и детские сады, спортивные объекты, медучреждения и остановки. Его можно использовать в коммерческих целях. Аукцион состоится 6 августа.

Подробнее узнать обо всех выставленных на торги помещениях можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса. Теперь провести их смогут сами предприниматели по чек-листам.