25 мая 2023, 13:58
Полумарафон «Забег.РФ» пройдет в Зарайске 4 июня
Крупнейших полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ» пройдет в Зарайске 4 июня. Трасса пройдет во известным достопримечательностям города.
Как рассказали в Минспорте, трасса включит в себя Зарайский кремль, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, водонапорную башню, церковь Ильи Пророка и церковь Троицы Живоначальной. Старт и финиш пройдут на площади у мемориала «Вечный огонь». Для гостей оборудуют фан-зону с разными активностями.
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Участники пробегут дистанции от 877 метров до 21,1 километра. Каждый спортсмен получит памятную медаль на финише.
«Забег.РФ» пройдет в 85 городах России в 09:00 по Москве. В нем поучаствуют около 150 тысяч человек. Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке.
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