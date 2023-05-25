Подмосковье 25 мая 2023, 13:58 Полумарафон «Забег.РФ» пройдет в Зарайске 4 июня Фото: ТГ «Полумарафон ЗаБег РФ»

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Крупнейших полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ» пройдет в Зарайске 4 июня. Трасса пройдет во известным достопримечательностям города.

Как рассказали в Минспорте, трасса включит в себя Зарайский кремль, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, водонапорную башню, церковь Ильи Пророка и церковь Троицы Живоначальной. Старт и финиш пройдут на площади у мемориала «Вечный огонь». Для гостей оборудуют фан-зону с разными активностями.

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Участники пробегут дистанции от 877 метров до 21,1 километра. Каждый спортсмен получит памятную медаль на финише.

«Забег.РФ» пройдет в 85 городах России в 09:00 по Москве. В нем поучаствуют около 150 тысяч человек. Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке.

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