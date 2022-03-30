Получение выплат на питание для матерей упростили в Московской области

В Подмосковье сократили срок назначения выплаты на питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет. Помимо этого, для оформления услуги больше не нужно в обязательном порядке посещать МФЦ.

Министр государственного управления, IТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник сообщила, что срок назначения выплаты сократился до семи рабочих дней. Услугу можно оформить на портале госуслуг Московской области.

«Мы сократили срок предоставления услуги и исключили необходимость посещения МФЦ, чтобы мамы могли больше времени уделить своим детям. Для оформления госуслуги нужны только подтвержденная учетная запись ЕСИА и доступ в интернет», — уточнила она.

Для оформления услуги онлайн на региональном портале госуслуг нужно зайти в раздел «Соцподдержка» и выбрать подраздел «Поддержка семей с детьми». Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты придет в личный кабинет заявителя. Выплата на питание поступает не позднее последнего числа текущего месяца.

На ежемесячные денежные выплаты на питание имеют право беременные женщины со срока от 12 недель, кормящие матери в течение шести месяцев с даты родов и дети до трех лет. Если в семье несколько детей младше этого возраста, выплата предоставляется на каждого из них.

Эта госуслуга появилась на региональном портале Подмосковья еще в 2019 году, ею воспользовались уже 664 тысяч раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все положенные социальные выплаты жители региона будут получать, несмотря на экономические трудности. Кроме того, он указал на то, что строящиеся объекты, в том числе детсады и школы, продолжат возводиться. Девелоперам окажут поддержку. В этом году в первый класс должны пойти 120 тысяч детей. Регион растет и развивается, поэтому эти вопросы стоят на первом месте.