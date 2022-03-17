«Квартиры должны сдать в срок». Воробьев рассказал о поддержке девелоперов в Подмосковье

Девелоперы получат поддержку в Подмосковье. В регионе активно идет строительство, и оно не должно останавливаться, квартиры должны быть сданы в срок, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что сейчас в экономике действительно непростой период, поэтому власти должны помогать всем отраслям, не допускать безработицы.

«Сложный период. Центробанк реагирует повышением ставки, это никому не нравится, но еще больше не нравится, когда идет гиперинфляция. Поэтому макроэкономисты делают свое дело, а мы должны делать свое — мы должны субсидировать, помогать в разных отраслях, снижать ставки [по кредитованию], чтобы компании были конкурентоспособными, чтобы предприятия имели горизонт дальнейших инвестиций и развития. И такие решения приняты», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Отдельно внимание Воробьев обратил на сферу строительства. В Московской области темпы строительства очень высокие, и они не должны снижаться.

«Мы очень много строим, нам нельзя останавливать стройку. Здесь решения, которые были приняты и по ипотечной ставке, и по кредитованию девелоперов, позволят нам удержать огромное количество рабочих мест. И самое главное — сдать квартиры вовремя, чтобы не было этих фокусов и неприятностей, которые были в прошлом», — подчеркнул губернатор.

Он также выразил надежду, что все меры поддержки в каждой отрасли, в каждом направлении позволят пройти вот этот сложный период. «Здесь нужно взяться за руки. Мы и так работали как одна команда всегда, потому что это дает эффект, но сейчас особое время. И на федеральном уровне мы постоянно штурмуем новые и новые инициативы, которые убивают барьеры все, ненужные надзоры, ненужную писанину. Все это ведется сейчас в очень командном стиле и на высоких скоростях», — добавил он.

Воробьев еще раз обратил внимание, что стратегическим вопросом на сегодня является занятость. Очень важно, чтобы люди сохранили свои рабочие места. Губернатор добавил, что встречался с представителями бизнеса и в курсе проблем, с которыми они столкнулись.

«Где-то лишние проверки, где-то застряли контейнеры, где-то банки не до конца понятно объяснили политику, которая сегодня происходит. То есть мы должны быть рядом. Ключевое, что мы должны делать, — это заботиться и разбираться в мелочах. Вот этим сейчас и занимаемся», — сказал глава Подмосковья.

Губернатор добавил, что в Московской области выделяются средства на импортозамещение, на докапитализацию фонда промышленности. «То есть если есть какие-то проекты в промышленности — есть федеральный фонд и региональный. Соответственно, мы поможем, дадим деньги на то, чтобы вы открыли новое предприятие или расшили существующее. С субсидированием большая программа, [кредитные] каникулы малому бизнесу, 30% экономики Московской области — это малый бизнес, он для нас очень важен. <…> Здесь мы тоже ищем способы поддержки», — заключил он.