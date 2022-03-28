Школы Подмосковья откроют онлайн-запись первоклассников 1 апреля

Жители Подмосковья смогут записать ребенка в школу в режиме онлайн без посещения учебного заведения. Новая система заработает с 1 апреля. Об этом на заседании правительства Московской области заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в этом году в школы Подмосковья пойдут 120 тысяч первоклассников.

«С 1 апреля такая кампания начинается. Все это мы делаем в „цифре“, то есть удобно, без лишних похождений, волокиты и потери времени. Очень надеюсь, что эту систему по достоинству оценят наши жители, родители, которые готовят детей в школу», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что жители могут прийти в школу, чтобы познакомиться с будущим учителем ребенка, директором и узнать об условиях учебы. Но всю работу с документами переведут в онлайн-формат.

«В этом году мы ожидаем 120 тысяч первоклашек. Особенно приятно, что сегодня мы готовы запись, все хлопоты, которые у семьи существуют, перевести в онлайн, [чтобы все можно было оформить] не приходя в школу», — добавил Андрей Воробьев.

В новом учебном году в Московской области откроют девять новых школ, куда пойдут более девяти тысяч учеников в шести городских округах. В связи с появлением новых учебных заведений Андрей Воробьев поручил правительству срочно начать поиск учителей. Он попросил обратить внимание на выпускников педагогических вузов и опытных преподавателей, которые переехали в Подмосковье.