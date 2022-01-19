Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали перейти на домашний режим

Жителям Московской области старше 60 лет рекомендовали перейти на домашний режим. Об этом сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

Кроме того, в регионе до 25 февраля сохраняется требование по переводу на дистанционный режим работы 30% сотрудников без учета привитых и переболевших. Это нужно, чтобы облегчить нагрузку на медиков и остановить распространение штамма «омикрон».

Всех работников старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, нужно отправить на дистанционный режим. Предприятия в целом должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

Штамм «омикрон» выявляют во все большем числе регионов. На фоне его распространения растет и число случаев коронавируса, которые выявляются в России. За последние сутки врачи зафиксировали 33 899 новых зараженных, это максимум с 27 ноября. В Московской области выявили 2626 случаев.

На совещании с зампредами правительства губернатор Андрей Воробьев отметил рост числа заражений коронавирусом в Подмосковье. В то же время он напомнил, что жителям должны быть доступны все необходимые услуги, которые оказывает система здравоохранения.