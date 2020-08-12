Полторы тысячи подмосковных школ откроются 1 сентября

«Мы ожидаем, что обучение начнут свыше 940 тысяч школьников, в том числе 110 тысяч первоклассников», — рассказала Ирина Каклюгина.

По ее словам, 1 сентября школы начнут работать с соблюдением новых требований безопасности.

«В приоритете сейчас стоит вопрос обеспечения безопасности как учителей, так и наших ребят, поэтому мы вводим ряд обязательных правил. Прежде всего, термометрия на входе, а также нанесение специальной разметки в учреждениях. Обязательно наличие в учреждениях дезинфицирующих средств, масок, перчаток и приборов обеззараживания воздуха. Учителя должны будут носить маски при индивидуальной работе с детьми, остальные сотрудники — постоянно, в течение рабочего дня. Дети могут носить маски по желанию», — добавила Ирина Каклюгина.