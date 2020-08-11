Учительница русского языка и литературы из Королева подготовила 13 стобалльников по ЕГЭ

Учитель русского языка и литературы из Лицея научно-инженерного профиля в Королеве Марина Шушкевич подготовила в этом году 13 стобалльников по ЕГЭ. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам министра, это наивысший результат среди педагогов в этом году. «Марина Николаевна — рекордсмен среди учителей по количеству стобалльников, это высокий результат. Пока в Московской области более 500 учителей, чьи ученики набрали 100 баллов, но результат может еще измениться после подведения окончательных итогов», — отметила Ирина Каклюгина. Напомним, что результаты последних экзаменов станут известны не позднее 17 августа.