Подмосковье 22 марта 2024, 12:55 Полина Грекова из Воскресенска выиграла бронзу на первенстве ЦФО по плаванию Медиасток.рф

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Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске Полина Грекова завоевала бронзовую медаль на первенстве Центрального федерального округа по плаванию. Девушка выступала в составе сборной Подмосковья.

Соревнования проходили в Обнинске Калужской области. Среди участников были сильнейшие пловцы из 18 регионов Центрального федерального округа.

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Заплывы проводились на разных дистанциях. Спортсменка из Воскресенска финишировала третьей на дистанции 200 метров брассом.

Ранее другие юные жительницы округа Ева Жаворонкова и Елена Еременко стали победительницами фестиваля по быстрым шахматам среди девочек и девушек. Турнир проходил в Егорьевске.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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