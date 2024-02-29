Подмосковье 29 февраля 2024, 10:17 Спорткомплекс с первым крытым катком в округе открылся в Волоколамске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком состоялось в Волоколамске 28 февраля. Лед обновили матчем «Zа будущее», в котором сборная легендарных хоккеистов сыграла с командой жителей городского округа. В пресс-службе Минспорта Подмосковья рассказали, как все прошло.

​Спорткомплекс получил название «Лидер». Современный ледовый дворец расположился на Рижском шоссе в Волоколамске. В состав ФОКа вошли ледовая арена с трибунами на 230 зрительских мест, спортивный зал для технической отработки бросков, шесть раздевалок, тренерские, инвентарная комната, медицинской блок, кафе, а также несколько административных и технических помещений.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

​«Запуск этого объекта — это еще один шаг в развитии спортивной инфраструктуры Подмосковья. Здесь могут заниматься спортом как начинающие спортсмены, так и профессионалы. В ФОКе созданы отличные условия для развития хоккея и фигурного катания, проведения соревнований с большим количеством зрителей, а также для формирования новых спортивных традиций. Уже в ближайшее время здесь начнутся занятия», — сказал на открытии «Лидера» министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

​Символический ключ от ФОКа вручили самому юному хоккеисту Волоколамска Игорю Архипову.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Лидер» станет новым домом для спортивной школы «Гвардия». Скоро здесь начнут работать детские секции по хоккею и фигурному катанию, а для всех желающих будут проводить массовые катания.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

​Ключевым событием на открытии ФОКа стал матч «Zа будущее», в котором сборная легендарных хоккеистов сыграла с командой жителей Волоколамского городского округа. За команду звезд вышли двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, двукратный победитель чемпионата России Вячеслав Буцаев и другие знаменитые спортсмены.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Тренером «команды мечты» выступил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. ​Гала-матч комментировал спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

​Игра выдалась богатой на заброшенные шайбы. Командам удалось 18 раз поразить ворота друг друга. Никто не хотел уступать, но опыт взял верх. Звездные хоккеисты одержали победу над командой жителей Волоколамска со счетом 11:7.

​«Хочу поздравить жителей Волоколамска с прекрасным катком, который, я уверен, будет полностью занят детьми. Было очень приятно сыграть с командой местных жителей. Мы все любим хоккей. Ребята играют с упорством, с такой страстью, с желанием забить. Знаете, настроение от этого поднимается. Это очень дорогого стоит», — поделился эмоциями после игры Александр Якушев.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

С показательным номером выступили чемпионы и серебряные призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев тоже присутствовал на открытии ФОК «Лидер». Он рассказал, что считает волоколамцев своими земляками, потому что родился здесь.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за воплощение нашей общей мечты и постоянную поддержку. Большое спасибо за проделанную работу правительству Московской области, всей команде. Благодарю и наших подрядчиков. Они не подвели, сдали объект в срок», — отметила на церемонии открытия временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

​Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» — участник федерального проекта «Спорт — норма жизни». Комплекс построили в рамках национального проекта «Демография» и государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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