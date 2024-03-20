Подмосковье 20 марта 2024, 15:48 Юные жительницы Воскресенска стали лучшими на фестивале по быстрым шахматам в Егорьевске Медиасток.рф

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Ева Жаворонкова и Елена Еременко из Воскресенска стали победительницами фестиваля по быстрым шахматам среди девочек и девушек. Турнир проходил в Егорьевске.

Фестиваль объединил 66 спортсменок из Москвы, Подмосковья и Рязанской области. Участницы играли в двух рейтинговых турнирах.

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Так, представительница Воскресенского шахматного клуба Ева Жаворонкова стала победительницей рейтинга «Шахматная принцесса» среди участниц 2015 года рождения и младше. А другая юная жительница округа Елена Еременко стала лучшей в рейтинге «Шахматная королева» среди участниц 2010–2014 годов рождения.

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