01 августа 2023, 10:19
Поликлинику в ЖК «Столичный» в Балашихе построят к концу 2024 года
Поликлинику на 670 посещений в смену построят в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе. Она заработает к концу 2024 года.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь шестиэтажного здания превысит семь тысяч квадратных метров. Оно расположится на территории более 0,8 гектара. Для посетителей оборудуют парковку, прогулочную зону и детскую площадку. Также там обустроят набережную малого Саввинского пруда.
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В поликлинике будут работать детское и взрослое отделения, а также подстанция скорой помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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