Подмосковье 01 августа 2023, 10:19 Поликлинику в ЖК «Столичный» в Балашихе построят к концу 2024 года «Главстрой Регионы»

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Поликлинику на 670 посещений в смену построят в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе. Она заработает к концу 2024 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь шестиэтажного здания превысит семь тысяч квадратных метров. Оно расположится на территории более 0,8 гектара. Для посетителей оборудуют парковку, прогулочную зону и детскую площадку. Также там обустроят набережную малого Саввинского пруда.

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В поликлинике будут работать детское и взрослое отделения, а также подстанция скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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