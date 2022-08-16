Поликлинику в Талдоме отремонтируют в 2023 году

Капитальный ремонт стартовал в корпусе «Б» взрослой поликлиники Талдома. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации, проведут внутреннюю отделку помещений. Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Как рассказала зампред, одна из приоритетных задач здравоохранения — формирование современной инфраструктуры.

«Капитальный ремонт позволит повысить качество и доступность медицинской помощи взрослому населению Талдомского округа, а для медицинского персонала — создать комфортные условия работы», — отметила она.

После ремонта в здании разместят дневной стационар, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, а также лабораторию. Его оснастят современным оборудованием и новой мебелью. На работы выделили 87 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о модернизации стационаров. На это есть большой запрос у жителей области.