Поликлинику в деревне Сапроново в Ленинском округе построят в 2025 году

Подмосковье опубликовало закупку на строительство поликлиники в деревне Сапроново в Ленинском округе. Он сможет принимать 750 пациентов ежедневно. Об этом рассказала глава ведомства Елена Волкова.

Комитет по конкурентной политике опубликовал закупку на выполнение инженерных изысканий, подготовку документации, строительство и поставку оборудования. Проект реализуют по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». По плану, поликлиника появится в деревне в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал ускорить темпы строительства школ в области. Он выразил надежду на то, что некоторые объекты будут сдавать досрочно.