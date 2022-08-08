«Должны строиться быстро». Губернатор Воробьев призвал досрочно сдавать школы в Подмосковье

Школы в Московской области должны строиться быстро, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами 8 августа. Он выразил надежду на то, что некоторые объекты будут сдавать досрочно.

«Важно, что школы строятся быстро. Вы упомянули и Балашиху, и Истру. Очень надеюсь, что со строительной частью мы справляться будем и дальше, досрочно сдавать, желательно к 1 сентября. Понятно, что за год построить школу на 1100 мест — это весьма непростая задача, но современные технологии говорят, что в определенных случаях нам это удается. Это очень приятно», — отметил губернатор Воробьев, комментируя доклад министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева.

Локтев рассказал о ходе строительства объектов образования в регионе и отдельно обратил внимание на четыре объекта, которые строятся с опережением графика, — их планировали ввести в сентябре 2023 года, но есть «потенциал и возможность» сделать это уже в 2022 году. Речь идет о трех детсадах в Серпухове, Одинцове и Реутове и школе в микрорайоне Восточный в Истре, которую планируют достроить в ноябре.

Ритмичное строительство

«В этом году в планах до конца года ввести 34 объекта, из них к 1 сентября мы вводим 10 школ и шесть детских садов. Кроме того, мы сегодня видим, что до конца года можно с опережением графика ввести четыре объекта образования, которых ввод был предусмотрен в 2023 году», — доложил Локтев.

Задача на следующий год — ввод 24 школ к 1 сентября, в которые пойдут более 15 тысяч учеников, и открытие 21 детсада на 5775 мест в 12 городских округах.

Министр строительного комплекса Подмосковья напомнил, что в рамках поручения губернатора Воробьева в регионе реализуется большая программа по возведению объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь объектов образования. Благодаря президентскому проекту «Современная школа» в Подмосковье три года назад появилась традиция одновременно закладывать школы в разных городских округах.

В 2019 году стартовало строительство первых 50 школ — сейчас в них уже учатся более 30 тысяч детей. Всего за три года единовременно удалось заложить 95 школ. С 2019 года построили 62 школы на 34,3 тысячи мест в 34 городских округах. К 1 сентября в 10 округах Московской области появятся 10 школ на 4875 мест. Сейчас в процессе реализации — 68 школ.

У нас все школы идут достаточно ритмично. К сожалению, „западает“ немного Коломна. Администрации необходимо усилить контроль за строительством данной школы, чтобы завершить его до 1 сентября Владимир Локтев министр строительного комплекса Подмосковья.

В апреле закончилось строительство пристройки на 300 мест к одной из школ. Готовы к открытию еще две школы: на 1100 мест в Павловском Посаде и на 550 мест в Можайске.

Пристройку на 400 мест возвели в Орехово-Зуеве, сейчас идут оснащение и пусконаладка оборудования. Также появится открытый современный стадион для жителей, которым можно будет уже пользоваться.

Завершается строительство школы на 825 мест в Опалихе — это будет единственная школа в данном микрорайоне, о ее возведении просили местные жители. По словам Локтева, поступило более двух тысяч обращений.

Кроме того, к концу подходит строительство пристройки на 400 мест в Лобне. Также в этом городском округе возводят еще одну пристройку на 400 мест на улице Чайковского и «очень большую и долгожданную» школу в микрорайоне Катюшки на 2200 мест.

Необходим контроль

Завершается возведение школы на 400 мест в Луховицах (это блок начальных классов, в дальнейшем возможен переход на односменный режим) и школы на 275 мест в городе Щелково.

Что касается пристройки на 20 мест в Коломне, на улице Леваневского, в работах задействовали 300 человек, и администрация приняла «достаточно серьезные меры» для того, чтобы завершить объект к 1 сентября.

«Однако до сих пор присутствует риск, необходим постоянный контроль главы с точки зрения строительства и поставки материалов», — добавил Владимир Локтев.

Он также доложил о введении первого этапа образовательного кластера П. Л. Капицы в Долгопрудном. Завершается строительство блока начальной школы на 425 мест, уже сейчас идут оснащение и передача классов преподавателям. До конца года в девяти городских округах введут еще 10 школ на 6175 мест, добавил он.

Отдельно хотелось бы отметить школу в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Эту школу мы заложили в прошлом году, она на сегодняшний день строится меньше года. К сожалению, не успели до сентября. Можно будет ее открыть в этом году. Школа на 17 тысяч квадратных метров, срок строительства составляет 12–13 месяцев Владимир Локтев министр строительного комплекса Подмосковья.

Министр отдельно упомянул о строительстве в микрорайонах, где раньше вообще не было объектов образования. Это школа в «Гусарской Балладе», школа на 825 мест в Щелкове (Потапова, 3А), а также школы в ЖК «Дрожжино» и в Мытищах (деревня Погорелки).

По поручению губернатора Воробьева завершается строительство двух «огромных кластеров». В физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном завершены монолитные работы, начались отделка и закрытие теплового контура. В августе следующего года объект передадут преподавателям. В Примаковской гимназии в Раздорах уже ввели четыре корпуса для проживания учащихся, стадион с трибуной. К сентябрю следующего года объект введут полностью, откроется пристройка к нему.

Детсады

Большие детские сады возводятся в Королеве, Ленинском, Ступине, Ленинском (ЖК «Восточное Бутово»).

«Десять детских садов мы открываем до конца года, два из них уже введены, четыре мы введем к 1 сентября. Введены детские сады в Лосино-Петровском и Красногорском округах, в них уже пошли дети. Завершаем строительство большого сада в Мытищах, этот сад будет с бассейном», — добавил министр.

Завершается строительство детского сада на улице Колхозной в Подольске — инвесторы забросили стройку, но поступило большое количество обращений от местных жителей с просьбой возобновить ее. На сегодня уже идет оснащение объекта. Также строятся два детских сада в Балашихе.

Главам городских округов поручили до 20 августа осуществить поставку и монтаж оборудования в образовательных учреждениях, которые должны открыться к 1 сентября. До 25 августа необходимо получить заключение Роспотребнадзора и завершить благоустройство прилегающей к школам территории.