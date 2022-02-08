Поликлинику открыли в «Измайловском лесу» Балашихи. Она примет взрослых и детей

Поликлинику для детей и взрослых открыли в Балашихе. Она появилась в жилом комплексе «Измайловский лес», и теперь там смогут принимать по 100 пациентов за смену. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом новом микрорайоне успевают вовремя строить инфраструктуру.

Поликлиника охватит около 20 тысяч жителей. Здесь работают педиатры и терапевты, а позже будут принимать офтальмолог, невролог, кардиолог, хирург.

«Мы настроены открыть кабинеты не только терапевтов, но и узких специалистов — это офтальмолог, кардиолог, хирург, невролог. Кабинеты полностью оборудованы», — рассказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

В детском отделении пациентов принимают два педиатра, работает прививочный кабинет с пунктом забора анализов. «Измайловский лес» — новый жилой комплекс в Балашихе.

Микрорайон новый, и очень важно, что его строят опережающим темпом, социальную инфраструктуру сдают, а бывают ситуации, когда наоборот. Мы стараемся не допускать этого Андрей Воробьев.

Уже сейчас в «Измайловском лесу» есть школа и детский сад. Главный врач доложил, что в перспективе здесь откроют еще одну поликлинику на 100 мест. В результате оба медицинских центра начнут обслуживать по 200 пациентов за смену, и это закроет потребности жителей микрорайона.

«Это, конечно, принципиально важно. Балашиха у нас самый большой городской округ, и мы здесь должны успевать», — отметил губернатор Подмосковья.

По его словам, поликлиники в новых микрорайонах всегда важны, особенно современные, но ключевое — это врачи.

«Мы стараемся все условия для врачей создать. Вы знаете, что у нас есть программа „Приведи друга“», — напомнил Андрей Воробьев.

«Приведи друга» — это новая льготная программа. Если медик пригласит нового сотрудника, то получит выплату.

«Московская область растет. Нам, конечно, нужны врачи. Мы очень дорожим ими», — сказал губернатор.

Он добавил, что амбулаторное звено региона всегда работало под нагрузкой, а «омикрон» усилил ее в разы.