Поликлинику в балашихинском ЖК «Измайловский лес» откроют в сентябре

В балашихинском жилом комплексе «Измайловский лес» в сентябре заработает новая поликлиника. Об этом рассказала заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян во время проверки готовности помещения.

Источник фото: Ирина Зубарева

Поликлиника расположилась на первом этаже дома № 6 по улице Реутовской. Помощь здесь будут оказывать взрослым пациентам и детям.

«Так как следующая поликлиника будет сдана только через два года, данное помещение будет использоваться как смешанная поликлиника, то есть здесь будет располагаться особенно востребованное детское отделение. Также мы организуем первичный прием врача-терапевта для того, чтобы сделать доступной медицинскую помощь для жителей микрорайона. Потребность в этом огромная», — пояснила Лилия Татевосян.

Источник фото: Ирина Зубарева

Также в поликлинике планируют организовать прием узкопрофильных специалистов, открыть процедурные кабинеты и кабинеты для вакцинации. Работу в медицинском учреждении организуют в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

Жилой комплекс «Измайловский лес» занимает площадь более 60 гектаров. Он рассчитан на 10-12 тысяч жителей. На территории ЖК планируют построить школу для 1775 учеников, три детских сада на 821 место и две поликлиники на 100 посещений в смену каждая.