Подмосковье 23 марта 2023, 16:36 Поликлинику начали строить в микрорайоне Саввино в Балашихе Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство поликлиники в микрорайоне Саввино в Балашихе при помощи квадрокоптера. Учреждение рассчитано на 670 посещений в смену. Там также появится станция скорой помощи на три поста.

Как рассказали в ведомстве, сейчас на объекте создают котлован и устраивают подготовку под фундамент. Площадь здания превысит семь тысяч квадратных метров. В смену там смогут осматривать 350 взрослых и 320 детей.

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В поликлинике обустроят отделение функциональной диагностики, рентген-кабинет, педиатрическое отделение и процедурные. Строительство завершат в марте 2024 года.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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