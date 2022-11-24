Подмосковье 24 ноября 2022, 13:12 Поликлиники Подмосковья получили 15 новых машин неотложной помощи

Читать 360tv в

Еще 15 автомобилей поступило в медучреждения Подмосковья для оказания помощи пациентам на дому. Их поставили в больницы Орехово-Зуева, Щелкова, Шаховской и других округов.

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что на транспорт потратили 13,5 миллиона рублей.

Реклама

«На службу неотложной помощи в поликлиниках ложится огромная нагрузка. И важно, чтобы медицинские специалисты могли оперативно добираться до пациентов, которые нуждаются в медпомощи», — отметила она.

Реклама

Автомобили закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».