18 января 2022, 12:57
Более 120 поликлиник и подстанций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье за год
Ремонт 122 медицинских центров Подмосковья выполнили в прошлом году. Это стационары, поликлиники, станции скорой помощи, амбулатории, фельдшерские пункты.
Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ремонт продолжается.
Нам важно создавать комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников наших организаций
Светлана Стригункова.
Вместе с тем в Московской области строят новые медицинские центры. Например, в этом году запланировали открыть свыше 20 учреждений.
Они появятся в Раменском, Коломне, Мытищах, Домодедове, Истре и других городских округах Подмосковья.
Ранее стало известно, что прием заявок на социальную ипотеку для врачей начался в Московской области.