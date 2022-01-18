Более 120 поликлиник и подстанций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье за год

Ремонт 122 медицинских центров Подмосковья выполнили в прошлом году. Это стационары, поликлиники, станции скорой помощи, амбулатории, фельдшерские пункты.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ремонт продолжается.

Нам важно создавать комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников наших организаций Светлана Стригункова.

Вместе с тем в Московской области строят новые медицинские центры. Например, в этом году запланировали открыть свыше 20 учреждений.

Они появятся в Раменском, Коломне, Мытищах, Домодедове, Истре и других городских округах Подмосковья.

Ранее стало известно, что прием заявок на социальную ипотеку для врачей начался в Московской области.